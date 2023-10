Milan: durante la sconfitta con il Psg arriva il ko di Jovic nel...riscaldamento

Il Milan perde male contro il Psg nella trasferta di Champions League e vede complicarsi notevolmente il proprio girone di Champions League. Adesso serve un miracolo per sperare nella qualificazione. Durante il riscaldamento va ko Jovic, ecco cosa è successo.

Il Milan perde e anche male nel punteggio contro il Psg e si complica non poco il girone di Champions League. La squadra rossonera adesso si ritrova ultima in classifica e soprattutto con zero gol all'attivo in tre partite. Con la sconfitta arriva anche l'infortunio, proprio di una punta, durante il riscaldamento. Autentica beffa infatti per Luka Jovic, come riporta il sito fantacalcio.it, infortunatosi durante la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Milan. Un infortunio rimediato durante il riscaldamento a bordo campo per l'attaccante ex Fiorentina.

Jovic va ko durante il riscaldamento

Durante Psg-Milan, Jovic stava effettuando i consueti esercizi di riscaldamento a bordo campo quando ha accusato un fastidio alla coscia. Si è fermato e dopo aver parlato con qualche componente della panchina, è rientrato negli spogliatoi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico rossonero, alle prese già con altri acciacchi. Di sicuro non è un buon periodo per i rossoneri, tartassati anche dalla sfortuna.