Calciomercato Milan, nel mirino un talento dell'Arsenal

Il Milan potrebbe mettere a segno diversi colpi nel calciomercato invernale per tentare l'assalto al campionato: uno di questi potrebbe arrivare dall'Arsenal, squadra in cui milita uno dei giovani centrocampisti più promettenti del panorama mondiale.

Il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare la svolta per il Milan. Sono tanti i percorsi di mercato che la squadra di Pioli potrebbe intraprendere a gennaio, uno su tutti è l'acquisto di un attaccante giovane che possa far rifiatare Giroud e che possa ereditarne il posto da punta centrale titolare in futuro; è però notizia delle ultime ore l'interessamento verso un centrocampista. Si tratta di un profilo giovane, in linea con il progetto di sostenibilità a medio-lungo termine intrapreso recentemente dai rossoneri.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo obiettivo

Secondo quanto detto da Michele Fratini, intermediario e talent scout, ai microfoni della Rai, il Milan sarebbe interessato a Charlie Patino, talento che attualmente gioca nello Swansea, nella seconda lega inglese, in prestito dall'Arsenal. Le parole di Fratini sono state le seguenti: "Vi segnalo Charlie Patino, centrocampista classe 2003 dell'Arsenal che sta giocando in prestito allo Swansea. È un talento puro, è mancino, è l'unico regista del calcio inglese. È accostato a tutti i top club italiani come Milan, Juventus, Inter e Napoli. Costa 30 milioni. E' fortissimo, è fuori da ogni categoria".

La situazione, secondo quanto descritto dallo scout, vedrebbe dunque i rossoneri in corsa con le altre big del calcio italiano per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista inglese. La valutazione, sempre secondo quanto riportato, sarebbe quindi di 30 milioni, una cifra importante per un classe 2003. Questa però potrebbe non essere l'unica operazione di mercato del Milan.

Le statistiche

Patino è un regista, dunque non ha mai registrato statistiche fuori dal comune a livello di marcature e assistenze, ma nel suo caso si parla comunque di 2 gol e 4 assist nella stagione 2022-23 con la maglia del Blackpool, sempre nella Championship inglese, e 1 gol con 4 assist in appena 11 apparizioni in quella corrente. Sono numeri di un certo rilievo per un calciatore di 20 anni, che potrebbero spingere una società italiana importante a puntare su di lui.