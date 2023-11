Calciomercato Milan, trovato il nuovo attaccante?

Il Milan potrebbe ad acquistare un attaccante nel calciomercato invernale. Sembra essere questa l'intenzione della società rossonera, che sta scrutando da svariato tempo moltissimi profili giovani per il dopo-Giroud. Il francese, nonostante l'ottima forma mostrata contro il Napoli, ha 37 anni e la sua squadra è determinata a portarsi avanti in tutte e 3 le competizioni in cui è coinvolta; viste le problematiche fisiche di Jovic e l'incostanza di Okafor potrebbe essere quindi arrivato il momento di puntare su un attaccante per il presente e per il futuro.

Calciomercato Milan, chi è il nome cercato

Sono tanti i profili vagliati dalla squadra di Stefano Pioli fino a questo momento, in particolare si è parlato con grande insistenza di Jonathan David e Gift Orban, ma la nuova suggestione per l'attacco riguarda Benjamin Sesko. Lo sloveno classe 2003, attualmente in forza al RB Lipsia, è una punta centrale di 194 cm che si adatta bene al 4-3-3 ed è capace di svolgere gli compiti richiesti a Giroud da Pioli. Nonostante la giovane età, a Sesko non manca il fiuto del gol: nella stagione 2022-23 infatti, quando vestiva la maglia del RB Salisburgo, sono stati 16 i gol firmati in 30 partite nel campionato austriaco. Inoltre, ha anche messo a segno 3 marcature in 7 apparizioni in Bundesliga in questo inizio di stagione.

La valutazione del giocatore

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe infatti già chiesto informazioni riguardo all'attaccante sloveno nel 2022; l'idea però non si era potuta concretizzare. La valutazione all'epoca era di 20 milioni di euro, cifra per la quale il giocatore si è poi trasferito in Germania e che è ulteriormente lievitata nell'ultimo periodo. Sempre secondo quanto scritto dalla medesima testata, la valutazione attuale del Lipsia corrisponderebbe a non meno di 40-45 milioni di euro.