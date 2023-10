Calciomercato Milan, si punta il colpo Assan Ouedraogo

C'è un nome nuovo per il calciomercato del Milan: si tratta di Assan Ouedraogo, talento classe 2006 dello Schalke 04 che ha saputo conquistarsi un posto da titolare nella squadra tedesca a soli 17 anni. Il prezzo per il centrocampista è fissato dalla clausola rescissoria nel contratto del giocatore.

Il Milan potrebbe muoversi in ottica calciomercato pagando la clausola rescissoria di Assan Ouedraogo a gennaio. La squadra di Pioli si sta già muovendo in vista della finestra di mercato invernale per rafforzare una squadra che sta già dando ottimi segnali, specialmente grazie agli acquisti della scorsa estate. Il primo posto in campionato a +2 sull'Inter dopo 8 giornate infatti non ha inibito la voglia della società di migliorarsi e di puntare su profili giovani, ma allo stesso tempo già pronti per contribuire al successo della squadra nel breve periodo.

Calciomercato Milan, chi è Assan Ouedraogo

Il Milan è alla ricerca di nuovi profili da inserire in squadra. Dopo aver individuato il possibile erede di Giroud, sembra essere arrivato il turno di un centrocampista dalle caratteristiche offensive. Questo è l'identikit di Assan Ouedraogo, talento classe 2006 dello Schalke che si è già conquistato un posto da titolare nonostante abbia solo 17 anni. Il tedesco con origini burkinabé è infatti sceso in campo in 9 occasioni questa stagione, siglando anche 1 gol.

Le cifre del possibile affare

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale (gianlucadimarzio.com), il Milan dovrà battere la concorrenza di grandi club come Bayern Monaco e Lipsia per assicurarsi le prestazioni del giocatore nativo di Mülheim an der Ruhr.

La volontà attuale dello Schalke sarebbe quella di non privarsi del giocatore per una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria prevista dal contratto siglato dal giocatore. Servirebbe quindi un investimento che si aggira intorno ai 20 milioni di euro per prelevare il giocatore dalla squadra di Karel Geraerts.

Fondamentale però potrebbe essere la volontà del giocatore di trasferirsi in una squadra importante, specialmente a causa dei risultati recenti del suo club. Lo Schalke 04 infatti gioca nella 2. Bundesliga, secondo livello del campionato tedesco, e si trova terzultimo a 7 punti in campionato raccolti in 9 partite.