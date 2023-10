Calciomercato Milan, Zirkzee per il dopo-Giroud

È Zirkzee il nome caldo per il calciomercato del Milan. La squadra di Pioli è da diverso tempo alla ricerca di un centravanti giovane in grado di ereditare il posto da punta centrale attualmente occupato da Olivier Giroud, e l'attaccante del Bologna rappresenterebbe il profilo ideale per i rossoneri. L'inizio di stagione del giocatore ex Bayern Monaco ha infatti attirato su di sé l'interesse di svariate big del nostro campionato, tra cui anche il Napoli secondo tuttomercatoweb, pronte a darsi battaglia in un'asta a rialzo per il talento olandese.

Calciomercato Milan, Zirkzee e non solo

Quello di Zirkzee non è l'unico nome associato al Milan nell'ultimo periodo, con Furlani e Moncada che sono già da tempo alla ricerca di un attaccante giovane in grado di rimpiazzare Giroud nel lungo periodo. Tuttavia, il giocatore del Bologna ha caratteristiche uniche per il suo ruolo: i 193 cm di altezza gli permettono un ottimo gioco spalle alla porta e di sponda aerea, ma la sua visione di gioco e precisione nei passaggi lo rendono un unicum nel suo genere. La cosa che però sin qui è mancata è la costanza al gol: sono 2 le marcature in 8 partite in questa stagione di Serie A. Inoltre, in una recente intervista al Corriere dello Sport, lo stesso calciatore ha affermato come "il rapporto con Thiago Motta non sia spettacolare".

Stando a quanto scritto da milannews.it, la valutazione del cartellino dell'attaccante da parte del Bologna è di 20 milioni di euro.