Calciomercato Milan, occhi su un talento generazionale

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che faccia momentaneamente da vice-Giroud e che possa in un futuro prossimo prenderne il posto da titolare. La dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata in vista del calciomercato, ecco quindi il nuovo obiettivo per l'attacco.

C'è un nuovo nome per il calciomercato del Milan. La squadra di Pioli, attualmente in cima al campionato e a +2 sui rivali dell'Inter, vuole proseguire il progetto di squadra che sta dando grandi risultati. Per farlo ci sarà bisogno ancora una volta di un calciomercato oculato, che potrebbe portare nuovi innesti da inserire nei meccanismi già ben funzionanti dei rossoneri. È proprio sull'acquisto mirato di giocatori utili al progetto che questo Milan sta costruendo le proprie fortune: giocatori come Rejinders, Loftus-Cheek, Pulisic e Okafor infatti stanno dando una marcia in più ad un'ossatura di calciatori già di alto livello.

Il prossimo colpo dei rossoneri potrebbe riguardare l'attacco, con la società che avrebbe individuato la necessità di puntare su un profilo giovane e di belle speranze, in grado di sopperire alle eventuali assenze di Giroud nell'immediato, ma anche di prenderne il posto da titolare non appena il francese calerà inevitabilmente di livello (nonostante a 37 anni sia ancora nel pieno della sua carriera).

Calciomercato Milan, il nome per l'attacco

I dirigenti rossoneri sono già da tempo al lavoro per rinforzare la squadra, ma la corsa all'acquisto del nuovo attaccante non sarà facile a causa della grande concorrenza delle big per accaparrarsi il nuovo talento del calcio europeo. Si tratta di Gift Orban, attaccante del Gent che ha conquistato le attenzioni di tutti da svariati mesi a questa parte. D'altra parte, i numeri del nigeriano parlano di un giocatore di 21 anni (classe 2002) che ha segnato 45 gol e ha fornito 9 assist in 60 partite in carriera, sia a livello nazionale che europeo. In questa stagione sono arrivati 2 gol in 8 partite, ma l'interesse nei confronti di Orban da parte dei grandi club europei non si è affievolito. Il Milan dovrà quindi battere la concorrenza di squadre come Arsenal, Tottenham e Fulham per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante del Gent.