Milan, una big europea su Thiaw: la cifra chiesta dai rossoneri

La lunga sosta per le Nazionali è da sempre ricca di indiscrezioni di calciomercato, l'ultima riguarda il giovane gigante della difesa del Milan, Thiaw lanciato già l'anno scorso da Stefano Pioli al fianco di Tomori dove il tedesco è cresciuto a dismisura

Malick Thiaw continua a stupire, nonostante i ventidue anni di età è già un pilastro della difesa del Milan. L'anno scorso ci ha messo qualche mese a entrare in squadra, un periodo di ambientamento giusto per un ragazzo giovane che arrivava da un altro Paese, ma poi quando è stato messo in campo nessuno è riuscito più togliergli la maglia da titolare. Insieme a Tomori forma una coppia di altissimo livello che unisce fisico e velocità.

Milan, il Real Madrid su Thiaw: le cifre

Le tante ottime prestazioni e la promozione a titolare inamovibile non sembra essere passata inosservata in tutta Europa. Nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata la notizie dell'interessamento del Real Madrid per il gigante tedesco. Le merengues hanno perso Militao per tutta la stagione a causa della rottura del crociato, hanno l'esperto Nacho e poi solo Alaba e Rudiger, con l'austriaco che a volte viene dirottato a sinistra. Insomma un uomo in più servirebbe ad Ancelotti che come sempre vuole e deve competere per vincere tutte le competizioni.

Lo sguardo del Real si è così posato su Thiaw ma il Milan è pronto a chiedere almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore che nell'agosto del 2022 era stato pagato circa 6 milion dallo Schalke 04. Ovviamente la trattativa difficilmente potrà essere sviluppata a gennaio, trovare un sostituto all'altezza in poco tempo non sarebbe per niente facile.