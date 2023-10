Icardi-Inter, ritorno di fiamma? Il retroscena di calciomercato

Icardi all'Inter è un titolo che difficilmente qualcuno poteva ipotizzare fino a qualche tempo fa; un retroscena emerso quest'oggi in riferimento alla scorsa sessione di calciomercato potrebbe riaccendere l'amore tra l'attaccante argentino e il club nerazzurro.

A volte ritornano, o come si suol dire, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano; tra l'Inter e Icardi è evidente che ci sia ancora qualcosa di irrisolto, e quanto rivelato quest'oggi da Tuttosport potrebbe introdurre un nuovo capitolo della saga. Il retroscena di mercato in questione sarebbe riferito alla scorsa estate; l'attaccante argentino avrebbe fatto espressa richiesta ai propri agenti di riallacciare i rapporti con i nerazzurri al fine di concretizzare il grande ritorno.

Icardi all'Inter: operazione possibile o vana nostalgia?

Come anticipato, la scorsa sessione di calciomercato avremmo potuto assistere ad un clamoroso ritorno tra le file nerazzurre. Stando alla clamorosa rivelazione di Tuttosport, il ritorno di Icardi all'Inter è stato uno scenario possibile la scorsa estate. La fiamma nerazzurra nel cuore dell'attaccante argentino non si sarebbe mai spenta; al punto da chiedere a coloro che lo rappresentano di organizzare la trattativa per portarlo nuovamente all'ombra del Duomo, chiaramente sponda interista. L'amore del centravanti per la squadra che lo ha reso campione e capitano - prima della dibattuta querelle ancora oggetto di mistero e che sancì la separazione - è forse testimoniato dai tanti rumor di calciomercato mai concretizzati.

Dopo l'addio all'Inter di Mauro Icardi si sono accavallate voci di mercato di ogni genere, soprattutto in riferimento alla dirette rivali dei nerazzurri. Dalla Juventus al Milan, passando per Roma e Napoli; alla fine però l'argentino si è sempre tenuto lontano dalla Serie A. Prima il Paris Saint Germain e ora il Galatasaray; per i nostalgici, un chiaro segnale rispetto alla volontà di tornare nel campionato italiano solo con una casacca, quella a strisce nere e azzurre.

Mauro Icardi, il ritorno in nerazzurro potrebbe non essere utopia

In ottica futura, il ritorno di Icardi all'Inter potrebbe essere una possibilità concreta ma soprattutto profittevole in termini tecnici. L'attaccante argentino vanta numeri pazzeschi non solo attualmente con la maglia del Galatasaray ma soprattutto nei 7 anni con la maglia nerazzurra. La politica di mercato della dirigenza interista è chiara; un mix di giovani uniti a personalità di esperienza.

In tale scenario, Mauro Icardi si potrebbe collocare alla perfezione. Non più giovanissimo ma di certo nemmeno anziano. 31 anni il prossimo mese di febbraio e decisamente in linea con le vedute interiste considerando che negli ultimi anni l'attacco nerazzurro è sempre stato condito da uomini navigati; da Dzeko nelle ultime due stagioni fino ad Arnautovic e Sanchez attualmente in rosa, entrambi 34enni. In attesa di nuovi sviluppi, fari puntati su Inter-Bologna e sulle scelti di Inzaghi e Thiago Motta.