Lazio, Zaccagni aspetta il rinnovo: titolare contro il Sassuolo

Il centrocampista può tornare a sorridere, la distorsione alla caviglia destra sembra sia superata. Nel match di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo sarà dunque presente nel tridente offensivo come titolare. Ecco gli ultimi dettagli sul suo rinnovo.

Lazio, Lotito ha promesso il rinnovo a Mattia Zaccagni per quanto fatto vedere nella stagione passata, ma ciò che non è piaciuto all'agente esterno Giuffredi, è l'aver iniziato a 'temporeggiare'. Prima di scendere nel dettaglio, come riportato da Il Messaggero, il centrocampista può finalmente tornare a sorridere: la distorsione alla caviglia destra sembra sia totalmente superata. L'infortunio in questione è stato valutato sia a Formello che a Coverciano per una sicurezza in più, evitando così polemiche future in Nazionale.

Nel match di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l'attaccante biancoceleste sarà dunque presente nel tridente offensivo come titolare. Ricordiamo che, la Lazio ha vinto 12 partite di Serie A contro il Sassuolo. L’unica squadra che ha ottenuto più successi contro i neroverdi nella competizione è stata la Juventus.

Rinnovo Zaccagni: in arrivo un prolungamento di due stagioni?

Come riportato da Il Messaggero, l'entourage di Mattia Zaccagni chiede di base un prolungamento di due stagioni con un ingaggio superiore ai 3 milioni, più i bonus compresi. La Lazio arriva a circa 2,5 rispetto agli oltre 1,8 attuali. La distanza non è incolmabile, ma sembra che il centrocampista biancoceleste debba ancora aspettare.

Il match tra Sassuolo e Lazio è valido per la 9ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 21 ottobre, alle ore 20:45. Ricordiamo che, contro la Lazio, il Sassuolo ha perso le ultime tre partite di Serie A.