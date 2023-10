Mercato Lazio, incuriosiscono Valeri e Tiknizjan: chi è più vicino al club?

A seguito dell'oramai vicino saluto di Adam Marusic, spuntano due nuove possibili pedine pronte a far parte del club di Claudio Lotito. Il mercato della Lazio si focalizza su Emanuele Valeri e Nair Tiknizjan. Ecco qual'è la figura più vicina al club laziale, di cui ne è tifosissimo.

Si infiamma il mercato della Lazio, attualmente su Emanuele Valeri e Nair Tiknizjan. Sono loro le nuove possibili pedine di Claudio Lotito, a seguito dell'oramai vicino saluto al club di Marusic. Il montenegrino rivela d'essere già pronto per allontanarsi dal proprio club. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore risulta essere da tempo nel mirino dell’Al-Hilal e che in estate potrebbe raggiungere il suo ex compagno e amico Milinkovic.

Lazio su Valeri e Tiknizjan: qual'è la figura più vicina al club?

Come riportato su laziolive.tv, giorni addietro il profilo di Nair Tiknizjan terzino sinistro classe '99 della Lokomotiv Mosca, era stato affiancato alla squadra di Claudio Lotito. Il giocatore è valutato con una cifra pari a 5 milioni di euro. Si prende in considerazione, inoltre, la pista del difensore della Cremonese, Emanuele Valeri. Quest'ultimo ha dichiarato apertamente di essere da sempre un tifoso biancoceleste. La figura più vicina al club laziale risulta essere Emanuele Valeri, terzino sinistro della Cremonese e tifosissimo della Lazio.

Una vera e propria volontà

Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it, Emanuele Valeri continua a spingere in modo importante per esaudire il desiderio di tornare a vestire la maglia biancoceleste. Ricordiamo che Valeri è cresciuto con la Lazio ai tempi delle giovanili. Una vera e propria volontà, quella di Emanuele, di abbandonare il club della Cremonese.