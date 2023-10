Milan, tutti vogliono Thiaw: la scelta del giocatore

Malick Thiaw è uno dei giocatori più corteggiati del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato che partirà a gennaio. Il difensore è corteggiato da più parti grazie ad una crescita straordinaria che l'ha portato ad essere titolare fisso dei rossoneri.

Tutti pazzi per Thiaw, il ventiduenne difensore centrale del Milan, arrivato per 6 milioni dall'Amburgo ormai due estati fa, è in crescita costante e inizia a essere un uomo mercato. In tanti stanno sondando il terreno per capire come e se riuscire a strapparlo al Milan già a gennaio quando riaprirà ufficialmente il calciomercato.

Milan, la scelta di Thiaw sulla cessione

Al momento sono due le squadre maggiormente interessati al tedesco. La prima è il Real Madrid di Carlo Ancelotti che deve far fronte al grave infortunio di Militao e ai tanti acciacchi di Alaba. Il tecnico italiano spesso deve schierare Nacho al fianco di Rudiger, ma senza alternative d livello è davvero difficile pensare di essere protagonista su tutti i fronti. Così le merengues starebbero pensando a Thiaw e vorrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni per provare a convincere il Milan.

Stessa cifra da cui partirebbe l'assalto del West Ham che dopo un anno travagliato, nonostante la vittoria della Conference League, adesso è protagonista ai piani alti della Premier League. Gli inglesi hanno casse piene il fascino del campionato più importante del mondo alle spalle, ma potrebbe non bastare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com infatti Thiaw è felice a Milano, è titolare in una grande squadra, un posto sudato e meritatissimo. Per questo non avrebbe nessuna intenzione di cambiare aria almeno per quello che riguarda la sessione di gennaio.