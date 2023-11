Calciomercato Lecce: una big della Serie A tenterà il doppio colpo già a gennaio? Ecco i nomi

L'Inter tenta il doppio colpo in casa Lecce, sono infatti due i giocatori che piacciono alla squadra nerazzurra. Ecco i nomi che potrebbero addirittura lasciare la squadra giallorossa nel calciomercato di gennaio? Eventualità lontana, ma percorribile.

Nel Lecce che sta giocando un grande inizio di campionato, ci sono due giocatori su tutti che sono seguiti con particolare interesse addirittura da una big del campionato di Serie A. L’Inter sta facendo seguire con costanza e attenzione Krstovic, attaccante montenegrino alla sua prima stagione in Italia con la maglia del Lecce. Le relazioni sono ottime, Krstovic può diventare un obiettivo concreto. Il giocatore potrebbe essere un cambio ottimo e di qualità, visto le sue doti di realizzatore, per la squadra di Simone Inzaghi. Difficile che arrivi nel calciomercato di gennaio.

L'Inter vuole anche un centrocampista del Lecce

Stando a quanto riportato sul sito PianetaLecce, gli occhi di Ausilio e degli scout nerazzurri sarebbero finiti su Ylber Ramadani, regista e metronomo dell'Albania e della formazione salentina, che ha fatto sin qui dimenticare Hjulmand. L'Inter lo monitora come soluzione per il futuro, qualora dovessero esserci altri cambiamenti a centrocampo o Asllani dovesse reclamare più spazio. Il 27enne sembra avere le doti per integrarsi negli schemi di Inzaghi. Difficile anche per il centrocampista un suo arrivo nel calciomercato di gennaio.