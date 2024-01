Benzema rompe con l'Al-Ittihad e torna sul mercato: quale sarà il suo futuro?

Il calciatore francese vuole andare via dalla sua attuale squadra, settima in classifica e il suo notevole ritardo con il quale è tornato dalle vacanze natalizie, ha mandato su tutte le furie l'allenatore argentino Marcelo Gallardo, che l'ha fatto fuori dall'elenco dei convocati.

L'ex attaccante del Real Madrid e attualmente in forza agli arabi dell'Al-Ittihad (squadra campione della Saudi Pro League (ma ora settima in classifica), Karim Benzema, vorrebbe andare già via, con il club oltretutto molto arrabbiato con il calciatore francese perchè durante le feste natalizie, ha prolungato le sue vacanze, non rispondendo alla chiamata del club e presentandosi al raduno a Dubai per la ripresa degli allenamenti con più di due settimane di ritardo.

Il tecnico argentino Marcelo Gallardo l'ha fatto fuori dall'elenco dei convocati, anche se l'entourage di Benzema, ha giustificato il suo ritardo, per il ciclone che ha colpito le isole Mauritius (dove l'attaccante si trovava in vacanza).

L'Al Ittihad avrebbe proposto al calciatore il trasferimento in un'altra squadra della Saudi Pro League, ma il bomber francese avrebbe rifiutato. Negli ultimi giorni circolano con molta insistenza molti rumors, che vorrebbero "Karim The Dream" tornare al Lione, il club francese in cui era esploso (cinque stagioni, con 43 gol in 112 presenze) prima di trasferirsi al Real Madrid, dove è rimasto quattordici anni (238 reti in 439 presenze).

