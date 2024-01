Cagliari: attaccante ai dettagli, il suo arrivo si concretizzerà con uno scambio?

Il Cagliari in questo calciomercato invernale vuole acquistare una punta. Individuato dallo Spezia il giocatore che farebbe al caso di Claudio Ranieri. Nella trattativa potrebbero rientrare due giocatori del Cagliari, si potrebbe concretizzare uno scambio.

Il Cagliari in questo calciomercato invernale sembra aver intrapreso una strada sola per il reparto offensivo, quella che porta dritta a Daniele Verde. Il giocatore attualmente in forza allo Spezia è molto vicino ad arrivare alla corte di Ranieri, ci sono da mettere a punto i dettagli della trattativa, come riporta cagliarinews24.

Dallo Spezia in arrivo Verde

Il Cagliari per Verde potrebbe offrire due giocatori in cambio allo Spezia. Capradossi o Obert potrebbero proprio rientrare nella trattativa "Verde". Il primo però non scalda più di tanto lo Spezia che invece punterebbe con piacere su Obert. Il Cagliari vuole valutare con attenzione quest'ultima eventuale uscita e per il momento prende tempo. La sensazione è che Verde sia davvero a un passo dall'arrivare. Capradossi è un profilo richiesto anche dal Brescia, mentre Obert se non dovesse finire allo Spezia potrebbe essere messo lo stesso sul mercato. Il Cagliari attende Verde, giocatore che porterebbe estro, assist e gol all'attacco della squadra di Ranieri.