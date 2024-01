Calciomercato: Doig al Sassuolo. Il Verona, stavolta, ha il sostituto

Continua la cessione selvaggia di tutti i giocatori appetibili sul mercato da parte della società dell'Hellas Verona. Marco Baroni non sa più come mettere in piedi una squadra di 11 calciatori, ma la cessione di Doig porterà almeno un sostituto. Si tratta di un calciatore portoghese.

L'esterno sinistro difensivo del Verona Josh Doig a breve sarà un calciatore del Sassuolo. Lo scozzese, a lungo ricercato dall'Olympique Marsiglia, si trasferirà in Emilia per 6 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

Calciomercato: altra cessione per il Verona, che stavolta ha, però, trovato il sostituto

Il Verona cede l'ennesimo giocatore in questo calciomercato invernale. L'allenatore Marco Baroni non sa nemmeno più chi far giocare sabato nell'anticipo serale contro la Roma del nuovo allenatore Daniele De Rossi.

Sono già partiti: Hien (d, Atalanta), Filippo Terracciano (d, Milan), Kallon (a, Bari), Hongla (c, Granada), Faraoni (d, Fiorentina), Ngonge (a, Napoli). Ed ora è, appunto, il turno di Doig che va al Sassuolo (nonostante la sua preferenza per il Marsiglia, che non aveva però trovato l'accordo economico con la società veneta).

La buona notizia per i tifosi del Verona è che stavolta hanno il sostituto in mano. Secondo Alfredo Pedullà, si tratta di Ruben Vinagre, terzino sinistro portoghese classe 1999, in prestito all’Hull City ma di proprietà dello Sporting Lisbona.