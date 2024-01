Calciomercato Fiorentina: due offerte presentate per due esterni d'attacco

Si muove il calciomercato della Fiorentina. Daniele Pradè, dopo l'acquisto di Faraoni, è al lavoro per portare uno o due nuovi esterni d'attacco nella rosa gigliata. I dettagli delle due offerte e dei due calciatori le trovate nell'articolo in questione.

La Fiorentina ha bisogno di rinforzi e, dopo Faraoni, sta cercando di inserire uno o due (dipenderà anche dalle cessioni) nuovi esterni d'attacco nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Entriamo nel dettaglio di due calciatori che in questo momento piacciono alla dirigenza gigliata.

Calciomercato Fiorentina: ecco i due esterni sondati

Grazie alle esclusive redatte dal giovanissimo Lorenzo Lepore, ma già esperto di calciomercato, per il suo Space Viola, andiamo a scoprire i dettagli delle due offerte presentate dalla società gigliata.

La prima riguarda Brian Rodriguez, classe 2000, uruguaiano che gioca in Messico con il Club America. L'offerta sarebbe già stata presentata ed accolta dal club di provenienza. Caratteristiche? Esterno alto di piede destro, che può giocare in entrambe le fasce. Gioca nella Nazionale del suo Paese.

Per il nazionale svizzero, di origini dominicane, Ruben Vargas, i viola avrebbero offerto 5 milioni, ricevendo un rifiuto da parte dell'Augsburg, che ne vuole almeno 7. Non ci sarebbero, invece, problemi nel trovare l'accordo con il calciatore (classe 1998) in questione.