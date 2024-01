Calciomercato Genoa: tre acquisti in un colpo solo, ecco i nomi in entrata

Il calciomercato del Genoa sul fronte delle entrate sembra essersi definitivamente sbloccato. Tre possibili colpi in entrata per la squadra di Gilardino che a inizio calciomercato invernale aveva perso il pilastro difensivo Dragusin. Di seguito le trattative.

Il Genoa in questo calciomercato dopo aver concluso in maniera più che positiva l'affare Dragusin, prova a fare dei colpi in entrata. In arrivo addirittura tre giocatori, ecco i profili che a breve vestiranno la maglia del Genoa.

I tre nomi nuovi in casa Genoa

Il calciomercato invernale del Genoa sta per decollare in direzione entrata. Come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internet saranno tre i rinforzi per la squadra di Alberto Gilardino. Giorgio Cittadini è già un nuovo giocatore del Genoa: il difensore classe 2002 dopo aver vestito la maglia del Monza nella prima parte della Serie A 2023/24, lascia il club brianzolo e passa nuovamente in prestito, senza diritto di riscatto, dall'Atalanta alla squadra rossoblù. Il Genoa ha concluso altre due operzioni in entrata. Per l'attacco è chiusa la trattativa con lo Sheriff Tiraspol per David Ankeye a titolo definitivo. Il Genoa verserà ai moldavi la cifra di 2,5 milioni di euro. L'ultimo nome è quello di Franz Stolz, portiere classe 2001 del St Polten sui cui c'era molta concorrenza. Il Genoa ha anticipato tutti e ha finalizzato l'acquisto.