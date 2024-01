Lecce, novità positive: tre rientri in squadra, titolari già con il Genoa?

Nel Lecce saranno tre i giocatori che faranno il loro ritorno in squadra. Si tratta di tre pedine importanti che potranno dare soluzioni in più a mister D'Aversa. I giocatori in questione mancavano da diverso tempo. Possibilità di impiego già contro il Genoa.

Il Lecce che domenica all'ora di pranzo affronterà il Genoa in una partita ostica contro una squadra in forma, potrà contare però su dei recuperi importanti. Per l'esattezza saranno tre i rientri in squadra per mister D'Aversa.

Tre rientri per D'Aversa

Il Lecce forse già a partire dalla prossima partita contro il Genoa potrà contare sul rientro di tre giocatori importanti: Ahmed Touba, Hamza Rafia e Lameck Banda. I tre giocatori stavano disputando la Coppa d'Africa ma sono stati eliminati con le rispettive Nazionali. Touba non è sceso in campo neppure un minuto con l'Algeria, eliminata in seguito a due pareggi ed una sconfitta. Rafia, invece, ha trovato anche la gioia del gol, ma la Tunisia ha raccolto solo l'ultimo piazzamento con 2 punti. Banda, infine, è arrivato terzo col suo Zambia e anche lui tornerà a casa. Obiettivo del Lecce è quantomeno inserirli in lista nella trasferta contro il Genoa. Sarebbero dei recuperi importanti che garantirebbero alternative a gara in corso a mister D'Aversa. Riporta la notizia pianetalecce.it.