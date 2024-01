Calciomercato Genoa: è fatta per l'attaccante! Ecco il nome e...l'alternativa

In questo calciomercato invernale il Genoa sta per mettere a punto un colpo in attacco. In arrivo l'attaccante che andrà a completare il reparto offensivo di Gilardino. Di seguito la trattativa in via di definizione e la possibile alternativa in corso.

Il Genoa in questo calciomercato invernale aveva bisogno di un centravanti e tale arriverà. Diversi i profili seguiti, ma alla fine si è scelto di puntare dritto su Niang, che tornerà al Genoa.

Niang di ritorno per il Genoa

Il Genoa voleva rinforzarsi in attacco e lo farà grazie all'arrivo di un nuovo giocatore, o meglio si tratta di un ex. Niang è vicino al ritorno al Genoa, come riportato dal sito pianetagenoa1893. Attualmente in forza all'Adana, gli agenti di Niang stanno trattando con il club per la risoluzione del contratto. Nel momento in cui si svincolerà, l’attaccante tornerà al Genoa. Sembra davvero tutto fatto quindi per il ritorno di Niang, anche se il Genoa ha l'alternativa per non farsi trovare impreparato e si tratta di Shomorudov. A centrocampo tutto fatto per l’arrivo di Bohinen: il giocatore può essere anche un’alternativa a Badelj in regia. Altro rinforzo può essere il difensore Ostigard dal Napoli, che ha già giocato al Genoa nel 2022.