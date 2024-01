Calciomercato Genoa: per l'attacco tre nomi, tutti ex, in difesa si punta tutto su...

Il Genoa in questo calciomercato invernale è alla ricerca di un centravanti che potrebbe uscire da tre nomi, si tratta di tre ex che hanno già giocato nel Genoa. Per la difesa invece piace sempre un profilo dal Napoli. Di seguito le trattative in corso.

Tris di nomi per l'attacco

Come riportato da Sky Sport, sono tre i nomi dal passato da cui dovrebbe uscire il vice o il compagno di Retegui per l'attacco. Pietro Pellegri è il primo nome, applaudito nell'ultimo turno in Genoa-Torino da tutta la tifoseria, tornerebbe volentieri al Genoa. Si pensa anche a Mbaye Niang, ora 29enne, al Genoa in prestito dal Milan per sei mesi nel 2015, con 14 presenze e 5 gol in campionato. Niang attualmente è in Turchia, all’Adana Demirspor, dove quest’anno ha segnato 8 reti in 16 gare di Super Lig. L’ultima idea si chiama Eldor Shomurodov che è stato in prestito allo Spezia la scorsa stagione, ora è al Cagliari dove in 10 presenze non ha mai segnato in campionato, a differenza del suo anno splendido in rossoblu: 8 gol in 31 partite di campionato. Genova per lui può essere l’occasione per tornare a giocare e a segnare per tutti e tre i profili. In difesa invece il prescelto resta Leo Ostigard. Il Genoa vuole trattare il difensore norvegese con il Napoli, anche lui si tratterebbe di un ritorno.