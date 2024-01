Calciomercato Genoa: ecco il nome nuovo dell'attaccante che arriverà a breve

Il Genoa in questo calciomercato invernale dopo essersi reso protagonista con la cessione di Dragusin, vuole rinforzare la propria rosa con l'innesto di un centravanti. Sembra fatta la trattativa che porterà la punta a disposizione di Alberto Gilardino.

Il Genoa in questo calciomercato invernale dopo aver ceduto Dragusin vuole fare una nuova operazione, stavolta in entrata. Sta per arrivare un centravanti dopo la cessione di Puscas a Bari per non far sentire troppo soli Mateo Retegui, Albert Gudmundsson e Caleb Ekuban.

Nome nuovo per il Genoa in attacco

Il Genoa sta per inserire in rosa David Ankeye, secondo quanto riportato da calciomercato.com. Trattativa in fase avanzata quella con lo Sheriff Tiraspol per il classe 2002, virtualmente bloccato battendo la concorrenza estera di Molde, Steaua Bucarest, Bruges e Galatasaray. Ankeye è un attaccante dotato di grande fisico, alto 191 cm e capace di svariare sul fronte offensivo: gioca prevalentemente da punta centrale. In questa stagione con lo Sheriff ha collezionato 25 presenze complessive mettendo a segno 8 gol (5 in campionato, 1 in Europa League, 2 nelle qualificazioni EL). E' nigeriano e questo costituisce un ostacolo per il suo tesseramento da parte del Genoa: i rossoblù non hanno slot extracomunitari disponibili, è necessario cedere un giocatore per liberare uno slot e il nome più caldo in uscita è quello di Pablo Ignacio Galdames, cercato in Brasile.