Genoa, che brutta notizia! Lungo stop di nuovo per un suo big?

Il Genoa non è fortunato con i suoi big in questa stagione. Dopo l'infortunio di Retegui si teme che un suo top player possa stare lontano dal rettangolo di gioco per diverso tempo. Ecco i probabili tempi di recupero del calciatore allenato da Gilardino.

Il Genoa continua a non essere fortunato con gli infortuni dei suoi top player. Dopo Retegui, a lungo (troppo) fermo ai box in questo avvio di stagione, la sfortuna si accanisce di nuovo su Junior Messias. Anche lui nella lista indisponibili già per diverse partite, sembra dover di nuovo doverne far parte, stavolta probabilmente anche per diverso tempo.

Messias di nuovo fermo ai box

Messias, dopo aver saltato la vittoriosa trasferta di domenica scorsa in casa della Salernitana, rischia di dover rimanere in infermeria ancora a lungo. Come riporta calciomercato.com, la causa è la lesione traumatica patita all’adduttore destro. Un guaio muscolare simile ad altri già sofferti in passato, anche nel corso dell'attuale stagione. Messias era in netta ripresa e aveva anche rilasciato dichiarazioni positive qualche giorno fa. Quest'anno in maglia genoana il brasiliano ha disputato appena 9 delle 23 gare giocate dal Genoa tra campionato e Coppa Italia. Il rischio è che i muscoli del brasiliano lo costringano a un nuovo lungo stop, il terzo per lui dall'inizio dal suo approdo in rossoblù.