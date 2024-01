Calciomercato Genoa: ecco l'ultima novità su Musa

Il Genoa in questo calciomercato sta cercando con forza di inserire in rosa un centravanti per potenziare il reparto offensivo. Tanti i nomi accostati alla società genoana, tra questi anche Musa. Ecco le ultime novità proprio su di lui.

Niente Genoa per Musa

Non ci sarà il Genoa nel futuro di Petar Musa, è questa l'ultima novità sul calciatore seguito. Come riporta calciomercato.com, il 25enne centravanti croato del Benfica, cercato con insistenza dai due club rossoblù nelle scorse settimane, ha trovato l'accordo per trasferirsi in MLS, il campionato professionistico nord-americano. Ad aggiudicarsene le prestazioni è stato il Dallas FC. Musa era stato cercato in questa finestra di mercato dal Genoa, alla ricerca di un vice-Retegui. Un centravanti, insomma, che potesse far rifiatare o sostituire temporaneamente l'italo-argentino. In questo ruolo il Genoa intanto si è premunito con l'acquisto di David Ankeye. Un acquisto che verrà ufficializzato a breve e che di fatto chiuderà il mercato, almeno in attacco, del Genoa.