Genoa: colpo last minute in difesa? C'è da battere la concorrenza del Torino

Il Genoa in questo finale di calciomercato invernale vorrebbe regalare un nuovo innesto a Gilardino. Il profilo seguito è quello di un difensore, si tratterebbe di un ritorno. Ma c'è da battere la concorrenza del Torino, di seguito la trattativa e le news.

Il Genoa nel finale di questo calciomercato invernale vorrebbe regalare un nuovo innesto a Gilardino. Sicuramente c'è da "coprire" ancora il buco lasciato dalla cessione di Dragusin, non ancora tappata. Il nome che la società genoana segue è quello di Leo Ostigard, si tratterebbe di un ritorno che farebbe piacere a tutti, dal giocatore stesso al Genoa.

Ostigard vuole il Genoa

Leo Ostigard è il nome che il Genoa sta trattando con particolare cura, in una trattativa non proprio semplice da portare avanti con il Napoli, ancora ferita dalla conclusione dell'affare Dragusin. Ma come riporta calcionapoli24, Ostigard non andrà a Udine e quindi si svincola definitivamente dall'affare Perez. Il giocatore ha espresso il desiderio di tornare al Genoa, ma come scritto in precedenza la trattativa se si concretizzerà si farà solo all'ultimo istante. Intanto su di lui è piombato anche il Torino, altra squadra bisognosa di un rinforzo in difesa, vedremo alla fine chi la spunterà, Napoli permettendo.