Calciomercato Genoa: che nome per l'attacco! Non è Niang ne Shomurodov

Il Genoa in questa sessione di calciomercato prova a prendere un centravanti per dare un supporto maggiore a Retegui. Nome nuovo che potrebbe arrivare direttamente dal Portogallo e ovviamente non si tratta ne di Niang che di Shomurodov. Di seguito la trattativa.

Il Genoa in questo calciomercato invernale vuole regalarsi un centravanti. Dopo essere stati accostati alla squadra di Gilardino sia Niang che Shomurodov, spunta un nome nuovo dal Portogallo, precisamente dal Benfica.

Dal Benfica si può trattare una punta

Il Genoa sembra poter trattare con insistenza dal Benfica il profilo di Petar Musa. Genoa che ha presentato una proposta per il prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di gol per Musa, circa 5/6 reti. Benfica che invece vorrebbe abbassare questa cifra per essere sicuri che possa scattare l'obbligo. Restano sempre vive anche le altre opzioni legate al ritorno di M'Baye Niang e di Shomurodov, ora al Cagliari in prestito dalla Roma. Ma come riporta Sky Sport Petar Musa sembra essere passato in testa nel casting del Genoa alla ricerca di un centravanti. Musa nel Benfica ha disputato 33 partite realizzando 9 reti ed è nel giro della Nazionale croata, si tratterebbe di un buon acquisto per il Genoa.