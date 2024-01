Calciomercato Genoa: nome nuovo per la difesa dall'Olanda e Ostigard...

Il Genoa in questa sessione di calciomercato invernale vuole inserire in rosa il sostituto di Dragusin. Si prova con Ostigard, e si tratterebbe di un ritorno, ma il Napoli fa muro. Ecco il nuovo nome che interessa al Genoa, arriva dall'Olanda. La trattativa e le news.

Il Genoa in questo calciomercato invernale ha bisogno di rinforzi, come anche detto dal suo mister Alberto Gilardino. Il settore che necessità di più di rinforzi è quello difensivo, per sostituire l'assenza importante come quella di Dragusin. Diversi giocatori accostati al Genoa, ecco i nomi più "trattabili".

Il nome nuovo per la difesa del Genoa

In questo calciomercato invernale, per sostituire Radu Dragusin, il Genoa vuole puntare sul ritorno di Leo Ostigard, come riportato da calciomercato.com. Ma la trattativa con il Napoli non decolla, anzi si complica. A complicarla infatti è l'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, indispettito con i rossoblù proprio per la vicenda Dragusin, cercato a lungo dal suo Napoli ma poi finito al Tottenham. Ragion per cui il Genoa prova a sondare altre opzioni. L'ultimo profilo visionato e trattabile è quello di Benaissa Benamar, 26enne centrale marocchino, con passaporto olandese in procinto di svincolarsi dal Volendam. Si tratterebbe di un rinforzo si, ma non dello stesso spessore di Ostigard ovviamente.