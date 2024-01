Calciomercato Genoa: la punta bloccata e tanto attesa arriverà solo se...

Il Genoa in questo calciomercato invernale sta per inserire in rosa un centravanti. Individuato il profilo idoneo e tanto atteso dalla squadra allenata da Alberto Gilardino che però dovrà prima risolvere un problema. Di seguito la trattativa e le news.

Il Genoa in questo calciomercato invernale vuole inserire in rosa un centravanti. Profilo necessario per non rischiare di rimanere senza un vero e proprio giocatore offensivo. Giocatore individuato ma che ancora non è stato ufficializzato, prima c'è da risolvere alcuni aspetti.

Una partenza può sbloccare l'arrivo della punta

Come riporta calciomercato.com, David Ankeye non è ancora un giocatore del Genoa. E non potrà esserlo fino a che il Genoa non libererà un posto da extracomunitario. Nonostante il Genoa ha già trovato l'accordo sia con il 21enne nigeriano che con lo Sheriff Tiraspol, l'arrivo dell'attaccante per il momento resta congelato. La chiave per risolvere la questione potrebbe arrivare da Pablo Galdames, centrocampista cileno da tempo fuori dal progetto Genoa, appena 9 i minuti disputati in campionato, per di più suddivisi in due gare. Il giocatore deve cambiare maglia per far si che il Genoa inserisca al più presto Ankeye in rosa. Galdames ha mercato sia in Serie B che soprattutto dal campionato brasiliano, pista che attualmente sembra essere la più idonea e percorribile. In attesa di Ankeye.