Calciomercato Genoa, torna Niang? C'è un indizio social

Il Genoa è in cerca di innesti nel calciomercato di gennaio per rinforzare numericamente il reparto avanzato: vista la possibile cessione di Puscas, con il Bari e lo Spezia in prima linea per quanto riguarda le squadre interessate, e un attacco numericamente non abbondante, il club ligure starebbe chiudendo l'affare per Niang.

Il Genoa prova ad incidere sul calciomercato di gennaio con un possibile ritorno, quello di M'Baye Niang. Il senegalese rappresenterebbe un rinforzo in attacco che permetterebbe ad Alberto Gilardino una maggior possibilità di scelta in avanti. Durante il corso di questa stagione, infatti, il tecnico campione del mondo ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni, tra cui quello di Retegui che lo ha costretto a saltare alcune partite, oltre all'assenza di alternative nel ruolo di prima punta. Chi avrebbe dovuto sostituire l'italo-argentino sarebbe stato Puscas, che però non ha convinto fino in fondo e sembra essere destinato alla cessione nelle prossime ore, con il Bari in vantaggio sullo Spezia per assicurarsi le prestazioni del romeno.

L'exploit di Gudmundsson ha sicuramente aiutato il Genoa in fase realizzativa, ma la necessità di un partner d'attacco capace di dare alternative all'islandese e al nazionale italiano, che sia diverso da Ekuban o dagli adattati Messias e Malinovskyi sembra essere ancora presente.

Calciomercato Genoa, Niang pronto al ritorno?

La notizia arriva da calciomercato.com, che racconta di come M'Baye Niang sia vicinissimo al ritorno al Genoa. L'ex Milan ha infatti raccontato all'Equipe come abbia già comunicato ai dirigenti dell'Adana Demirspor la sua volontà di lasciare la Turchia, complici anche i ritardi nei pagamenti dello stipendio del giocatore. Niang ha poi dichiarato come gli siano arrivate proposte anche dall'Italia, senza però fare il nome di alcun club.

Intanto, il senegalese ha postato nelle storie del proprio profilo Instagram una sua vecchia foto con la maglia del Genoa con un cuore a fianco, con il tempismo della condivisione che potrebbe far intendere una possibile trattativa già avviata con la società rossoblù.

Foto: gianlucadimarzio.com

Niang in questa stagione ha collezionato 20 presenze tra campionato turco e Conference League con l'Adana Demirspor, nelle quali è stato in grado di mettere a segno 8 gol e fornire 2 assist ai propri compagni.