Possibile scambio tra Juventus e Atalanta? Ecco i nomi in ballo

La Juventus vuole un centrocampista dell'Atalanta che segue già da diverso tempo. Possibile scambio tra i due club più ovviamente un conguaglio economico. Ecco di seguito la trattativa che però potrebbe andare in porto solamente in estate e non in questa sessione.

La Juventus vuole Koopmaeiners e questa non è una novità. Possibile scambio in vista tra Juve e Atalanta? La cosa non è da escludere, ma sicuramente non avverrà in questi ultimi giorni di calciomercato, ma sarà rimandata in estate.

Il possibile scambio tra Juventus e Atalanta

Come riporta calciomercato.com, Cristiano Giuntoli sembra fare sul serio nella corsa a Koopmeiners per la Juventus. Centrocampista che a luglio potrebbe essere al centro di trattative e i Percassi sono pronti a indire un'asta sulla base di 40 milioni di euro. L'offerta in denaro però potrebbe non bastare. Per questo a Giuntoli è venuta un'idea: inserire una contropartita di valore per cui l'Atalanta ha già dimostrato interesse nelle scorse settimane. In particolare, a mister Gasperini piace l'argentino Matias Soulé, duttile proprio come i profili che vuole lo stesso Gasperini. A Bergamo troverebbe spazio come ala destra, ma anche come trequartista e seconda punta. Ragion per cui uno scambio tra le due società non sembrerebbe più utopia.