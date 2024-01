Intervista esclusiva ad Alessandro Calori: "Udinese sempre speciale. Inter e Juventus, fino all'ultimo per lo scudetto! Ecco il mio rimpianto..."

Intervista esclusiva ad Alessandro Calori. Il difensore, ex con la maglia di Brescia, Perugia, Pisa, Udinese e Venezia, ha totalizzato più di 600 presenze da calciatore professionista, di cui oltre 250 in Serie A con la maglia dei Bianconeri Friulani. Resterà nei ricordi del calcio italiano, anche e soprattutto, per la sua rete in Perugia-Juventus del 14 maggio 2000. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla nostra Redazione.

Calori, prima parte della Sua carriera vissuta in Toscana. Le giovanili nell’Arezzo, primi anni in Serie C con il Montevarchi, l’approdo al Pisa di Romeo Anconetani nel campionato cadetto del 1989 e la promozione in Serie A nell'anno dei Mondiali in Italia. Quali ricordi ha di quella Sua prima esperienza in massima serie, oltre che del patron del club nerazzurro?

"Ho ricordi bellissimi di quell'annata. Ero un giovane che sognava la Serie A, già dai tempi delle giovanili. Fui cercato proprio da Anconetani che credette subito in me. Quel Pisa era guidato da un ottimo allenatore e grande uomo, Mircea Lucescu. Anche se quella squadra retrocesse, c'erano singoli che sarebbero diventati ottimi calciatori: Chamot, Ferrante, Simeone, Padovano e Piovanelli. Il Presidente era un uomo di sani principi e di grandi valori, oltre che un ottimo conoscitore di calcio in tutte le sfaccettature. Molti addetti ai lavori dell'epoca si rivolgevano a lui per chiedere consigli. Aveva una personalità davvero forte, era un rivoluzionario. Quando s'arrabbiava, non guardava in faccia a nessuno. Ho perso il conto delle volte in cui andavamo in ritiro a "Villa delle Rose". Era, però, anche una persona che tutti gli amanti di questo sport hanno voluto bene, perché aveva un profilo umano di altissimo livello. Dava consigli a tutti, soprattutto ai giovani come me. Ci voleva bene. Resterà indelebile nei miei ricordi".

Otto anni vissuti a Udine, dalla stagione 1991/92 a quella 1998/99. Tanti compagni di squadra e diversi allenatori, tra cui Alberto Zaccheroni che portò l’Udinese in Coppa UEFA, per la prima volta nella storia del club, con l'innovativo 3-4-3. Perché proprio quel sistema di gioco, nella cui formazione Lei era il capitano? Quali erano i punti di forza?

"Tutto nacque in occasione della gara Juventus-Udinese (13 aprile 1997), in cui riuscimmo a portare a casa un clamoroso 0-3. La squadra di Marcello Lippi era fortissima, aveva tanti campioni. Ricordo che dopo pochissimi minuti venne espulso un mio compagno di squadra, Régis Genaux, il quale si rivolse all'arbitro con parole che non si possono ripetere! In questa situazione particolare, Zaccheroni scelse di togliere un centrocampista e aggiunse un difensore, creando un 3-4-2 con Bierhoff e Amoroso in avanti. Quasi per magia e con l'orgoglio ferito, venne fuori una prestazione della squadra perfetta. Nella giornata di campionato successiva andammo a giocare in casa del Parma, altra squadra fortissima. Provammo dall'inizio il 3-4-3 nel cui tridente si aggiunse Marco Poggi. Altra vittoria per 2-0 e da quel momento il Mister mantenne questo sistema di gioco. Consentiva grande risalto alla fase offensiva ma anche a quella difensiva, in cui occorreva essere bravi sia nei duelli che nell'attuare un elastico difensivo che, da capitano, avevo il dovere coordinare al meglio. Ci togliemmo delle grandi soddisfazioni, soprattutto nella stagione successiva (Serie A 1998/99) in cui arrivammo al terzo posto in classifica".

Come valuta la stagione, fino a oggi, dell’attuale Udinese? Pensa che il club friulano potrà riconquistare posti utili per le competizioni europee? Quali calciatori ritiene interessanti?

"Negli ultimi anni, l'Udinese sta lottando per mantenere la permanenza nella massima serie e i risultati, fino a oggi, le stanno dando ragione. Ciò nonostante, la politica di questa società è sempre rimasta coerente con i propri obiettivi, perché è sempre stata brava nella ricerca di quei calciatori "outsider", oltre che nel saper aspettare i tempi giusti per migliorarli su ogni aspetto, fino a farli diventare individualità di ottimo livello. Per me, l'Udinese è una società speciale, diversa dalle altre. Il Presidente Pozzo porta avanti la sua filosofia da sempre, fatta di semplicità e chiarezza, restando un modello di riferimento anche per altre realtà. Ci vuole tempo per crescere e per valorizzare i calciatori ma l'Udinese è sempre riuscita a fare bene, come sta facendo tutt'ora. Gli esempi sono davanti agli occhi di tutti: Lovric, Lucca, Payero, Pérez, Samardzic e altri ancora".

Nel 1999 va al Perugia di Luciano Gaucci, con allenatore Carlo Mazzone. Inevitabilmente, Lei viene ricordato per quel Perugia-Juventus del 14 maggio 2000. Cosa significò quella rete e quali ricordi porta con sé?

"Quel gol ha messo in secondo piano tutta la mia carriera, fatta di oltre 600 gare tra i professionisti. Resterà la "mia etichetta" e verrò ricordato, principalmente, per questo episodio. Il destino ha voluto che fosse così, è riduttivo per me ma devo accettarlo. Sono trascorsi quasi 24 anni ma resta ancora un ricordo vivo, specie perché si tratta della Juventus che divide i tifosi italiani in due schieramenti: quelli bianconeri e gli "anti juventini". Non resterà mai un gol banale, perché rese pazzi di gioia tutti i tifosi della Lazio e, allo stesso tempo, riservò una delusione atroce a quelli della "Vecchia Signora". Tengo a ribadire che da piccolo il mio idolo era Gaetano Scirea, uno dei simboli della Juventus che non tramonterà mai. Quando sei un professionista, però, la parola "tifoso" viene meno e hai da pensare soltanto alla squadra di cui fai parte".

Dopo Perugia, due anni al Brescia, sempre con Mazzone. Oltre che diversi ottimi calciatori, in quella squadra c’era anche "un certo" Roberto Baggio. Cosa hanno rappresentato entrambi, per Lei?

"Quando arrivai a Brescia avevo 35 anni, ma conobbi Mazzone già al Perugia. Era un uomo amato da tutti, perché era un personaggio verace, simpatico, ma sempre schietto con chiunque. Con lui ho condiviso cose importanti in tre anni bellissimi. Roberto era, semplicemente, il campione. Aveva una classe cristallina, negli allenamenti faceva giocate spettacolari che, poi, metteva in pratica anche nelle gare di campionato, nonostante gli acciacchi fisici e i problemi alle ginocchia fossero spesso presenti. Era straordinario anche come persona e per me è stato un onore giocare insieme a lui. Era il simbolo di un Brescia che ha fatto la storia, perché c'erano tanti campioni in quel gruppo, tra cui Guardiola, Hubner, Pirlo, Toni. Tutti i singoli avevano una storia importante alle spalle e ciascuno ha contribuito a fare di quel Brescia uno dei più forti della storia del club, se non il più forte".

Chiude da calciatore nel 2004 a Venezia, in Serie B. Nel corso della Sua carriera, quali sono stati gli avversari che Le hanno creato più difficoltà? E quali compagni di squadra, tra tutti quelli conosciuti, ricorda particolarmente?

"Sono stati tantissimi i calciatori forti che, da avversario, ho affrontato. Sicuramente, il più forte che ho incontrato resta Diego Armando Maradona. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare ed era unico. Scegliendo altri e volendo togliere il campione argentino dalla classifica, il primo posto lo riservo a Ronaldo (Ronaldo Luís Nazário de Lima). Lo ricordo ancora bene nel primo anno in cui giunse all'Inter. Era devastante. Da solo, metteva in difficoltà ciascuna difesa avversaria. Azzardando un paragone con calciatori più recenti, era un mix di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Aveva tutto: agilità, forza fisica, tecnica, velocità. Se non fosse stato per gli infortuni, avrebbe fatto parlare di sé ancora oggi. C'era anche Marco Van Basten, altro calciatore straordinario, dentro e fuori dal campo. Ricordo benissimo anche Gabriel Omar Batistuta, anch'egli una forza della natura. Ce ne sarebbero tantissimi altri ma cito questi grandi campioni perché sono coloro che mi hanno reso, più di tutti, la "vita difficile" in campo. Sono rimasto in ottimi rapporti con tanti compagni di squadra ma con uno di essi ho avuto un feeling particolare: Oliver Bierhoff. Un ragazzo molto intelligente, educato, umile. Aveva tanta qualità anche in campo: difatti, divenne capocannoniere con 27 gol (Serie A 1997/98). Con lui ho condiviso 3 anni splendidi a Udine".

Seconda parte della Sua vita calcistica nelle vesti di allenatore. Prima esperienza, proprio a Venezia, come vice di Julio César Ribas, fino all’ultima panchina con la Primavera della Lazio nel 2022. In virtù dell'ultima esperienza, quali differenze sostanziali ha notato tra i settori giovanili dell’epoca in cui Lei è cresciuto e quelli attuali?

"Nei vari settori giovanili italiani ci sono tantissimi ragazzi dal potenziale straordinario. Rispetto alla mia epoca, sono più avanti su diversi aspetti: hanno un'intelligenza acuta, una forte velocità di pensiero, un'attenzione e una cura per i dettagli. Però, sono anche figli di un'epoca in cui la comunicazione nel gruppo non è più prioritaria; per diventare più forti occorre vivere insieme agli altri compagni, dialogare l'un l'altro. Tutta la colpa, tuttavia, non va data a questi ragazzi, perché dietro le loro vite ci sono altre figure del mondo del calcio che li educano a non dover aspettare. Può sembrare banale ma il vero problema sta nella fretta di doverli rendere già formati in tutto, una fretta che fa venir meno quel tempo indispensabile per farli maturare sul profilo mentale. Il calciatore non deve essere forte soltanto per le qualità atletiche e tecniche ma, in particolare, sulla formazione del proprio carattere. Ci sono degli step che vanno necessariamente compiuti per la formazione di un giovane ma vengono trascurati, purtroppo. Bisogna educarli alle difficoltà, alle pressioni, alle sofferenze, altrimenti in tanti rischiano di precludere la propria carriera con i primi ostacoli che trovano sul proprio percorso. C'è chi ha la fortuna di essere già forte per natura, chi necessita di tempo ulteriore. Il non saper aspettare resta un serio problema. Non a caso, proprio l'Udinese è una società modello che sa vedere oltre, che vive di questa cultura della crescita dei propri allievi, sa dare fiducia e sa capire i tempi giusti in cui ciascun ragazzo è pronto per essere inserito in un contesto molto difficile quale il professionismo".

Passando ai giorni più recenti, proprio a Udine si è verificato un grave episodio di razzismo che ha visto protagonista Mike Maignan, portiere del Milan. Come si sarebbe comportato al suo posto? Quali misure adotterebbe, se fosse Lei a dover decidere, per combattere questo fenomeno nel calcio?

"Non saprei dire come mi sarei comportato, perché bisogna trovarsi all'interno della situazione in cui si è coinvolti. Ciascuno può reagire a proprio modo. Maignan, in quel momento, ha sentito di lasciare il campo ed è stata una scelta condivisa. Ha tutta la mia comprensione. Voglio, però, difendere l'immagine dell'Udinese e di tutti quei tifosi che si sono sempre comportati bene, dissociandosi completamente da episodi come questo. Non bisogna mai generalizzare. Per colpa di qualche sconsiderato non può e non deve essere macchiata l'immagine di una società seria, oltre che di una città ospitale. A Udine ho vissuto per molto tempo e so quante brave persone ci sono. Infatti, chi di competenza ha subito individuato quei colpevoli che, giustamente, pagheranno".

Tecnologia nel calcio. Secondo Lei, il VAR ha portato più benefici o più svantaggi, soprattutto nella gestione delle gare da parte degli arbitri? Ci sono stati episodi, durante questo massimo campionato, che hanno lasciato in Lei perplessità?

"Il VAR è, senza dubbio, uno strumento di supporto al gioco del calcio molto utile, in quanto aiuta gli arbitri a sbagliare il meno possibile. E' accaduto in tantissime occasioni che l'arbitro in campo non riuscisse a vedere determinati episodi o a vederli in maniera errata. Il problema sta sempre nell'uniformità di giudizio: basti pensare, tra tutti, ai falli di mano in area oppure a quei falli che restano a limite tra l'ammonizione e l'espulsione. Capisco che non è affatto facile valutare certe situazioni ma gli arbitri sono chiamati a essere più uniformi e determinati per evitare di essere contestati. Con l'introduzione della tecnologia, inoltre, sono cambiate anche diverse dinamiche del gioco: basti pensare a come i difensori devono saper correre mettendo le mani e le braccia dietro la schiena per evitare di commettere fallo". Occorre migliorare i criteri di valutazione per rendere le regole del gioco oggettive il più possibile. Lasciamoli tranquilli di lavorare.

Serie A 2023/24: quale squadra La sta sorprendendo più di tutte? Inoltre, quale vincerà lo scudetto e quali retrocederanno?

"Tra tutte, quella che davvero mi ha sorpreso e che mi sta sorprendendo, sino a oggi, è il Bologna. Mi sta piacendo molto, sta facendo un campionato sopra le righe. E' una squadra che sa giocare a calcio, sa variare i ritmi in relazione all'avversario ed ha consapevolezza delle proprie capacità. La squadra segue il pensiero del proprio allenatore. Thiago Motta ha molti meriti, perché sa far crescere individualmente ciascun calciatore. Per quanto riguarda lo scudetto, credo che la lotta sia fino all'ultimo secondo tra Inter e Juventus. Sono le squadre che hanno un qualcosa in più. L'Inter è diventata matura, fa del collettivo la propria forza, ha ottimi calciatori anche tra le "riserve". Lautaro Martinez è l'uomo simbolo di questa squadra, fortissimo, ma è tutta la rosa ad essere completa. Simone Inzaghi è cresciuto ulteriormente come allenatore ed è diventato una guida sicura per questo gruppo. La Juventus, invece, sta facendo un grandissimo campionato che, forse, in tanti non si aspettavano. Massimiliano Allegri sta compiendo un capolavoro e si sta mostrando, oltre che intelligente, anche molto coraggioso nel dare fiducia a tanti giovani. Non è un caso che ha attinto forze importanti dalla formazione U23 della Juventus, tra cui Yildiz e Soulè che mi piacciono tantissimo, oltre a Fagioli, seppur sia squalificato. La politica dei giovani è un altro grande punto di forza della società bianconera. Per quanto riguarda le posizioni in zona retrocessione, sono coinvolte tutte quelle squadre che, attualmente, sono al di sotto dei 25 punti. Anche per la Salernitana nulla è precluso, tutt'altro. Mancano ancora tante partite, seppur nell'ambiente ci sia la forte consapevolezza che occorre correre molto più degli altri per accorciare la classifica. I momenti di difficoltà possono trasformarsi in forza per reagire. Tutto resta ancora apertissimo, sarà una lotta fino all'ultima giornata".

Quali allenatori, in Italia e nel resto del Mondo, Lei ritiene siano un modello da seguire? Si ispira a qualcuno di essi?

"Ci sono tanti allenatori bravi e preparati che sanno bilanciare risultati e qualità del gioco. Mi viene in mente Roberto De Zerbi che sta facendo cose straordinarie al Brighton; anche Vincenzo Italiano sta facendo benissimo, portando la Fiorentina a livelli molto alti che mancavano da tempo. Altro esempio importante è Gian Piero Gasperini, un allenatore che ha grande carisma; sa trasmettere le proprie idee ai propri calciatori, oltre che valorizzare il singolo. Ci mette grinta e passione nel lavoro che svolge. L'Atalanta è stata straordinaria ad affidarsi a lui, raggiungendo risultati da record. Tutti gli allenatori che riescono a sedere su una panchina in Serie A sono, di certo, preparati. Non si arriva a quei livelli per puro caso. Vincere è importante nel calcio, perché è l'elemento che dà linfa al lavoro di un allenatore, oltre che a quello di una squadra. Per ottenere un risultato che porti alla vittoria ci sono tanti aspetti che variano con le caratteristiche dei calciatori di cui si dispone. Tanti allenatori sono bravi, pur non riuscendo a vincere spesso. L'importante è credere in ciò che si fa, mantenendo l'umiltà e mettendosi sempre in discussione. Un allenatore non deve mai copiare da un altro collega ma per migliorarsi è sempre importante il confronto, aggiornarsi, provare nuove soluzioni. Ho avuto vari allenatori, come Bigon, Vicini, Galeone, Guidolin, lo stesso Lucescu al Pisa, e tutti erano bravissimi nel saper migliorare le individualità su ogni aspetto, prima di saper creare il collettivo. Personalmente, ho seguito Roger Schmidt, l'attuale allenatore del Benfica, quando era alla guida del Salisburgo, e il mio ex compagno di squadra al Brescia, Pep Guardiola, quando allenava il Bayern Monaco. I sistemi di gioco si adattano alle caratteristiche dei calciatori, non il contrario".

Ha avuto dei rimpianti nella vita di calciatore? Quali obiettivi personali si pone per il Suo futuro?

"Sì, un rimpianto c'è stato. Ero ancora all'Udinese, in uno degli ultimi anni della mia esperienza in Friuli. Mi fu proposto un contratto dagli scozzesi del Celtic. Aspettavano soltanto che lo firmassi. Rimasi combattuto fino all'ultimo istante, perché a Udine mi trovavo benissimo. Rifiutai piuttosto a malincuore, perché mi sarebbe piaciuto vivere un'esperienza nel calcio estero, in quanto mi avrebbe arricchito come calciatore e creato nuove opportunità. Per quanto riguarda il mio futuro, spero di poter allenare una squadra in Serie A. Ho ricevuto, di recente, alcune proposte ma non ero convinto del progetto, perciò ho rifiutato. La voglia di tornare ad allenare è tanta ma devono esserci le giuste condizioni per lavorare bene. Spero che arrivi l'occasione propizia, il prima possibile. Staremo a vedere.".

E' stato gentilissimo, Calori. La Redazione La ringrazia di cuore e Le augura le migliori soddisfazioni per il Suo prosieguo.

"E' stato un piacere anche per me. Grazie a Voi!".