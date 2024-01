Calciomercato Juventus, Kean ha firmato con l'Atletico

Le ultime dal calciomercato Juventus. L'ex bianconero ed attaccante Moise Kean ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid allenato da Simeone per il passaggio in prestito secco. Nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli, poi l'annuncio ufficiale.

Calciomercato Juventus, Kean verso l'addio

La stagione di Moise Kean potrebbe proseguire all'Atletico Madrid. L'esplosione di Yildiz e la presenza in rosa di giocatori come Vlahovic, Milik e Chiesa ha ridotto le possibilità di minutaggio dell'attaccante italiano. Il trasferimento dalla Juventus ai colchoneros potrebbe concretizzarsi con un prestito secco di sei mesi. La Juventus però non sostituirà il calciatore attraverso la sessione invernale di mercato, come ha chiesto più volte l'allenatore Allegri, che vuole puntare su Yildiz.

Prima di andare in prestito all'Atletico, Kean non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Attualmente il suo contratto scade a giugno 2025 e del suo contratto si parlerà quindi dopo il prestito in Spagna e l'Europeo. In questa sessione di mercato Kean è stato cercato anche da alcuni club italiani, ma il giocatore ha preferito trasferirsi in un altro campionato. In passato, Kean ha giocato in Premier League con la maglia dell'Everton e in Ligue 1 con il PSG. Per l'attaccante italiano questa sarà quindi la terza avventura all'estero.