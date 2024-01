Calciomercato Lazio, ipotesi Bernardeschi?

La Lazio sta cercando il nome giusto in attacco da portare nella capitale già in questa sessione di calciomercato. La squadra di Maurizio Sarri sarebbe infatti sulle tracce di Federico Bernardeschi, ala con alle spalle una lunga esperienza in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus.

La Lazio sta provando a rinforzare la rosa nell'attuale sessione di calciomercato: il nome di Bernardeschi sta prendendo quota tra le file dei biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, è quindi in cerca di un giocatore capace di aiutare la squadra a migliorare quanto fatto in questa prima parte di stagione. La Lazio è al momento sesta nella classifica di Serie A a quota 33 punti, gli stessi dell'Atalanta al quinto posto, ad una sola lunghezza di distanza dalla quarta piazza, attualmente occupata dalla Fiorentina, che significherebbe Champions League.

Calciomercato Lazio, valutazioni in corso su Bernardeschi

La notizia arriva da Sky Sport, più precisamente da Gianluca Di Marzio, che sottolinea come i biancocelesti siano alla ricerca di nuovi innesti per il reparto offensivo in questo calciomercato. Dopo un'offerta di 8 milioni per Cambiaghi respinta al mittente dall'Atalanta, le attenzioni dei vertici laziali si sono rivolte verso Federico Bernardeschi, intenzionato a fare ritorno in Italia per convincere il c.t. Spalletti a convocarlo in vista dei prossimi Europei.

Quello di Bernardeschi sarebbe dunque un ritorno in Serie A dopo le 8 stagioni trascorse tra Fiorentina e Juventus. La sua migliore stagione in termini realizzativi nel massimo campionato italiano è stata quella del 2016-17, conclusa con 11 reti e 4 assist all'attivo, cifre che gli sono valse la chiamata dei bianconeri nell'estate successiva. La sua esperienza con la squadra di Torino è poi durata 183 partite divise in 4 stagioni, nelle quali è andato a segno per un totale di 12 volte ed è stato in grado di fornire 24 passaggi vincenti ai propri compagni. Infine, l'ultima parentesi al momento è quella in corso al Toronto FC, squadra di MLS con cui conta 13 marcature e 5 assistenze in 47 partite collezionate in una stagione e mezza negli Stati Uniti.