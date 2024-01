Calciomercato Lazio: per l'esterno di attacco, nel mirino El Ghazi e Rafa Silva

Il club biancoceleste per questo finale di calciomercato sta pensando ad un acquisto nel reparto offensivo: il ballottaggio vede in corsa lo svincolato olandese El Ghazi e il portoghese Rafa Silva, attualmente al Benfica e in scadenza di contratto il 30 giugno.

Ad una settimana dalla fine del calciomercato, la Lazio sta cercando un esterno offensivo, visto che a fine stagione quasi sicuramente Pedro e Felipe Anderson, in scadenza di contratto andranno via. Il presidente Claudio Lotito questa volta vuole anticipare i tempi e vorrebbe dunque dare al tecnico Maurizio Sarri uno tra El Ghazi (attualmente svincolato) o Rafa Silva, in forza al Benfica, ma che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza e non vuole rinnovare.

Il tecnico della squadra biancoceleste stravede per quest'ultimo, con il club portoghese però che vorrebbe tenerlo anche a costo di perderlo a zero, visto che sta lottando punto punto con i cugini dello Sporting Lisbona per la vittoria del campionato. Ovviamente la valutazione che fa la Lazio del classe '93 non è alta, (vista la scadenza) e si aggira intorno ai 3-4 milioni.

Discorso diverso per il ventottenne calciatore olandese, che potrebbe arrivare a parametro zero, ma il dubbio è quello legato al comportamento: infatti lo scorso novembre El Ghazi è stato licenziato dal club tedesco del Mainz per un un suo post a favore del popolo palestinese. Gli potrebbe essere proposto un contratto di sei mesi con un’opzione per le prossime stagioni che scatterebbe solo in base alle presenze.