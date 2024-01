Calciomercato Lecce: cessione programmata per il capitano, ecco dove e quando

Il Lecce in questo calciomercato invernale perderà il suo capitano, direzione Serie B. Tante le richieste per il giocatore che lascia il Lecce dopo tanti anni di amore e gol. Ecco di seguito la sua nuova destinazione e la trattativa intavolata tra i club.

Il Lecce in questo calciomercato invernale sta per "piazzare" un colpo in uscita, si tratta di Gabriel Strefezza che abbandonerà la maglia giallorossa. Su di lui diverse squadre, ma alla fine l'ormai ex capitano del Lecce sembra aver scelto il Como.

Strefezza-Como ci siamo

Strefezza lascerà il Lecce nei prossimi giorni, direzione Como, che attualmente naviga al secondo posto in Serie B, +1 dai playoff e l’obiettivo di tornare in A senza passare dagli spareggi. Come riporta calciomercato.com la dirigenza sta chiudendo un colpo importante per la Serie B, che va ad aggiungere qualità all’attacco di Fabregas. Le parti sono davvero vicine, mancano solo gli ultimi aspetti da sistemare ma a meno di clamorosi colpi di scena l’operazione si dovrebbe fare: Strefezza verso il Como a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Affare in chiusura e giocatore che dopo tanti anni lascerà il Lecce. Quest'anno per Strefezza poco impiego, ragion per cui ha accettato la cessione.