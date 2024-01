Calciomercato Lecce: dal Torino può arrivare un jolly offensivo, ecco il nome

Il Lecce in questo calciomercato invernale potrebbe inserire in rosa un jolly offensivo attualmente in forza al Torino. Si tratterebbe di un profilo ricercato dalla squadra di D'Aversa. Trattativa ancora acerba, ma ci sono le possibilità che possa andare a bun fine.

Il Lecce in questo calciomercato invernale potrebbe fare un pensierino su un giocatore offensivo, un jolly. Dal Torino potrebbe nascere una trattativa lampo per Yann Karamoh.

Karamoh obiettivo del Lecce

Come riporta calciomercato.com, tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di calciomercato c'è anche Yann Karamoh. E su di lui c'è l'interesse del Lecce, anche se ancora non è molto insistente. Karamoh sta trovando poco spazio nella squadra di Juric e il passaggio al 3-4-1-2 lo ha ulteriormente penalizzato, per questo motivo ha chiesto la cessione. Anche l'Empoli è interessata alle prestazioni del jolly offensivo granata, che chiedono tre milioni di euro per la sua cessione. Possibilità di lavorare anche su un prestito. Se dovesse arrivare al Lecce si tratterebbe di un terminale offensivo in più a disposizione di mister D'Aversa e non sarebbe una cosa da poco, viste le difficoltà delle ultime giornate di campionato nell'andare in rete da parte dei giallorossi.