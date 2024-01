Calciomercato Milan: piomba il Psg sul top player rossonero, sarà addio?

Il Milan potrebbe perdere davvero un suo top player, ma probabilmente nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Psg sembra fare sul serio per accaparrarsi le prestazioni del big rossonero. Ecco di seguito la trattativa e la novità riguardante l'attaccante.

Al Milan potrebbe essere cominciata la "telenovela" di calciomercato legata a Leao. Dopo la notizia lanciata da Telefoot arrivano altre conferme sull'interesse concreto del Paris Saint Germain per Rafael Leao in vista della prossima estate.

Il Psg piomba su Leao

Come riporta calciomercato.com, arrivano altre conferme sia dalla Francia, con l'Equipe che conferma il gradimento del patron Al Khelaifi per lui, sia dal Corriere dello Sport in Italia che ribadisce anche che l'interessamento sia già stato comunicato al giocatore il quale sta giustamente riflettendo sul suo futuro nonostante un contratto lungo fino al 30 giugno 2028. Chiunque vorrà Leao o dovrà sedersi a trattare attorno a un tavolo con il Milan, oppure dovrà portare sulla scrivania rossonera 175 milioni di euro da pagare tutti e in un'unica soluzione. Una cosa è certa, da qui alla prossima sessione estiva di calciomercato il nome di Leao sarà ogni giorno motivo di una possibile trattativa, anche se il Psg spaventa davvero.