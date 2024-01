Calciomercato Roma: Angelino in pugno ma serve una cessione altrimenti...

La Roma in questo calciomercato invernale è molto vicina all'acquisto di Angelino, nome già trattato anche dal Torino, ma prima serve una cessione. Se non arrivasse l'affare Angelino rischierebbe di saltare. Ecco le ultime novità in merito e la trattativa.

Il calciomercato della Roma potrebbe e dovrebbe accogliere un nuovo innesto in rosa, si tratta di un giocatore seguito negli ultimi giorni, manca solo l'ultimo sforzo. La Roma ha anche necessità di cedere dei giocatori per far si che l'acquisto possa diventare ufficiale.

Roma: Angelino a un passo

La Roma in questi ultimi giorni di calciomercato invernale sembra aver raggiunto la totale intesa sia con il Lipsia che con il giocatore, come riporta il sito giallorossi.net. Con il Lipsia trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Tutto secondo i piani, ma la Roma a pochi giorni dal termine del calciomercato invernale deve fare in fretta e quanto prima serve una cessione. Angelino ha diverse altre offerte sul suo tavolo e per ora lo spagnolo ha rifiutato le proposte di Marsiglia e Olympiacos, ma ora c’è anche il Betis a fare sul serio per il terzino mancino.