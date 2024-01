Calciomercato Torino: in arrivo un difensore dalla Roma? Trattativa in corso

Il calciomercato del Torino potrebbe regalare in questi giorni un rinforzo importante in un ruolo altrettanto importante per mister Juric. Si tratta un difensore dalla Roma, che deve vendere necessariamente. Il Torino aspettava questa opportunità di mercato.

Il Torino in questo calciomercato invernale ha una possibile carta da giocarsi per quanto riguarda l'arrivo di un difensore. Dalla Roma potrebbe presentarsi l'opportunità di mercato tanto cercata. Dai giallorossi (che necessitano vendere) sarebbe in uscita un difensore esperto ed affidabile.

Kumbulla in arrivo dalla Roma?

Come riporta il sito forzaroma.info, Marash Kumbulla può sbloccare il calciomercato della Roma. Ai giallorossi serve un'uscita per poter affondare il colpo per Angelino e il difensore albanese può salutare Trigoria in prestito. Al momento in pole positione c'è il Torino. Ai granata il centrale ritroverebbe Juric dopo l'esperienza al Verona. Kumbulla è un profilo seguito anche dal Genoa, che però al momento sembra staccato e non di poco rispetto al Torino. Kumbulla, classe 2000, vuole giocare dopo il lungo stop causato dalla rottura del crociato. L'obiettivo è quello di disputare l'Europeo di giugno con l'Albania. Trattativa che visto l'urgenza di vendere da parte della Roma potrebbe sbloccarsi quanto prima e portare Kumbulla in granata.