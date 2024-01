Calciomercato Salernitana: è fatta per l'arrivo di Boateng in difesa

Boateng alla Salernitana ci siamo. Dopo giorni di trattative e di voci finalmente sta per arrivare l'ufficialità. Boateng sarà presto un nuovo rinforzo della squadra allenata da Inzaghi. Si tratta di un nuovo campione che arriverà a Salerno per provare a salvare la Salernitana.

La Salernitana sta per chiudere un nome importante in difesa. In arrivo il campione Boateng per Pippo Inzaghi. Si tratta di un nuovo campione che approderà a Salerno per provare a salvare la Salernitana.

Boateng in arrivo alla Salernitana

La Salernitana in questo scorcio finale di calciomercato, come riporta calciomercato.com sta chiudendo un rinforzo per la difesa. Il club di Iervolino, infatti, attivissimo sul mercato, viste le possibili partenze di Lovato verso Torino e di Daniliuc al Salisburgo, ha trovato un accordo con Jerome Boateng, ex centrale di Bayern Monaco e Lione, tra le altre. Decisivo è stato l’incontro di oggi tra il ds dei campani Walter Sabatini e l’entourage del calciatore, che ha accettato la proposta della società campana per un contratto sino al termine della stagione. L’ufficialità arriverà a breve e Boateng sarà un nuovo giocatore granata. Nuovo campione in arrivo alla Salernitana che proverà a salvare la società dalla retrocessione e togliersi una nuova soddisfazione personale.