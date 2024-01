Calciomercato Salernitana: Mario Balotelli di nuovo in Serie A con i Granata? Ecco le condizioni della trattativa

Una delle tantissime voci, nel mare magnum del calciomercato, sembra che stia diventando forma. La Salernitana avrebbe intrapreso stretti contatti con l'equipe di Mario Balotelli. L'attaccante italiano, a oggi, è in forza ai turchi dell'Adana Demirspor. Ecco le condizioni della trattativa.

Alla Salernitana è stato proposto il nome di Mario Balotelli. Tra nomi illustri che si stanno susseguendo negli ultimi giorni, è apparso con forza quello dell'ex attaccante della Nazionale Italiana, attualmente tra le file dei turchi dell'Adana Demirspor. Le parti interessate alla trattativa sembrerebbero a buon punto per portare il calciatore nativo di Palermo in maglia Granata.

Mario Balotelli in arrivo alla Salernitana?

Difatti, nelle ultime ore si sono registrati diversi contatti tra la Salernitana, i procuratori di "SuperMario" e l'Adana Demirspor. Pur di ritornare in Italia, gli accordi prevedono un contratto della durata di poco meno di 6 mesi, fino al 30 giugno 2024, con la formula del prestito non oneroso senza alcuna clausola di rinnovo, anche laddove si verifichi la permanenza in Serie A della società di Danilo Iervolino. Al calciatore andrebbe uno stipendio di 500 mila Euro, oltre a bonus aggiuntivi in proporzione alle reti siglate.

Mario Balotelli ha vestito maglie prestigiose di mezza Europa, tra cui quelle di Milan e Inter: proprio con quest'ultima, alzò al cielo la prima e unica UEFA Champions League del palmares personale. La sua ultima stagione in Serie A risale al giugno 2020 con il Brescia. Dopo 19 presenze e 5 reti, non finì proprio benissimo con le "Rondinelle", arrivando a una brusca risoluzione del contratto. Le ultime apparizioni in Italia, stavolta, furono in Serie B con la maglia del Monza, siglando 5 reti, di cui due proprio alla Salernitana nella gara dello "Stadio Arechi" dell'aprile 2021.

Sarà il vero colpo di mercato di Walter Sabatini che farà sognare Salerno, per vivere un'altra impresa da "7%"?