Calciomercato Serie A: le ultime flash

Ultime ore di calciomercato invernale, come di consueto molto movimentate per i tanti affari che, solo negli ultimi giorni, vengono sviluppati. Vi diamo una panoramica generale delle operazioni principali che stanno riguardando la nostra Serie A. Scopriamo le squadre più attive al momento.

A poco più di quattro giorni dalla fine del calciomercato invernale, quello cosiddetto di riparazione, vi sveliamo, in forma flash, le trattative più calde per quanto riguarda le squadre di Serie A.

Calciomercato Serie A: le ultime

Il Cagliari vuole rinforzarsi in difesa con Kumbulla, profilo in uscita dalla Roma, che è molto vicina all'esterno difensivo spagnolo Angelino del Lipsia, in prestito attualmente al Galatasaray.

Alle pretendenti per Ostigard, si è aggiunto anche il Torino nelle ultime ore.

Il Napoli è davvero vicino a chiudere per il centrale difensivo Perez dell'Udinese.

Nelle prossime ore la Fiorentina svelerà l'esterno offensivo che arriverà per sostituire Brekalo, finito in prestito all'Hajduk Spalato. Ma potrebbe arrivare anche un altro innesto davanti.

La Salernitana aspetta Jerome Boateng e Lasagna.

E' fatta per il prestito di Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid.

Il Lecce cede Strefezza al Como e Corvino ci prova per il difensore svedese Lagerbielke, di proprietà del Celtic.