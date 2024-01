Calciomercato Torino: il nome nuovo per l'esterno arriva dalla Turchia, la news

Il Torino in questo calciomercato sta provando ad inserire in rosa un giocatore esterno sinistro che tanto Juric sta richiedendo da tempo. Sembrava essere tutto fatto per l'arrivo di Doig ma poi alla fine è sfumato. Il nuovo obiettivo del Torino arriva dalla Turchia.

Il Torino in questo calciomercato invernale vuole provare a inserire in rosa un giocatore esterno sinistro. Dopo aver seguito per molto tempo il profilo di Doig, adesso si vira su un nome nuovo, che arriva dalla Turchia, dal Galatasaray.

Dalla Turchia il nome nuovo per il Torino

Il Torino come riporta toronews, valuta il profilo di José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, per il rinforzo sulla corsia di sinistra. Il laterale sinistro classe 1997 e di nazionalità spagnola è attualmente in forza al Galatasaray, ma è di proprietà del Red Bull Lipsia, e avrebbe intenzione di terminare l'esperienza in Turchia dove non ha trovato sin qui molto spazio, con appena otto presenze nella Super Lig turc). Il giocatore è finito sul mercato e il Torino sta valutando da vicino il suo nome oltre a quelli di Bakker dell'Atalanta e Cuiabano del Gremio. Il Torino deve liberare un posto sulle corsie: colui che è in predicato da tempo di lasciare il Torino è Brandon Soppy.