Fiorentina-Roma, possibile scambio Ikonè-Belotti: la situazione

Nelle ultime ore, Fiorentina e Roma in corsa per il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, stanno pensando ad uno scambio tra Jonathan Ikonè ed Andrea Belotti, con quest'ultimo che sta trovando poco spazio (superato dalla gerarchie anche da Azmoun) e con l'arrivo del nuovo tecnico, Daniele De Rossi, che prevede il modulo con la presenza degli esterni offensivi (attualmente in rosa solo El Shaarawy), per lui ci sarebbe ancora meno spazio.

L'allenatore della squadra gigliata, Vincenzo Italiano, invece avrebbe bisogno di un attaccante di ruolo visto le difficoltà in fase offensiva registrate fino ad ora e visto le deludenti prove dell'esterno francese, non ultima quella in Supercoppa italiana contro il Napoli, il club sarebbe pronto a sacrificarlo.

Lo scambio prevederebbe un prestito con diritto di riscatto, con i due club che stanno cercando di trovare una soluzione per poter arrivare ad un accordo, anche perchè c'è una differenza dal punto di vista dell’ingaggio percepito dai due calciatori. La situazione, dunque, è ancora da definire.