Fiorentina, ultime su Ngonge: Italiano vuole due rinforzi attacco, i nomi degli attaccanti

Cyril Ngonge attende di sapere cosa sarà del suo futuro. Italiano ha le idee ben chiare: difendere il quarto posto in campionato e migliorare la sezione offensiva. Tutto è possibile con gli uomini giusti. Scopriamo i nomi dei centravanti voluti da Italiano in questa fase di mercato.

Ultime Fiorentina su Cyril Ngonge, attuale attaccante belga dell'Hellas Verona. Italiano risulta avere le idee ben chiare, difendere il quarto posto in campionato, una semifinale di Coppa Italia e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Conference League. Tutto è possibile, con i nomi giusti. La squadra di Italiano vola quest'oggi per l'Arabia Saudita, per il match di giovedì contro il Napoli, nella prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana.

Un anno iniziato nel migliore dei modi, quello della Fiorentina, che attende il prossimo colpo di mercato. Nel frattempo Cyril Ngonge compie un record stagionale segnando con la maglia gialloblù. Secondo indiscrezioni sembra che, la società del belga attenda un rilancio da parte dei viola, a seguito di un primo affondo non andato a buon fine nei primi giorni di gennaio.

Ultime Fiorentina su Ngonge: domanda e offerta ancora viva

Cyril Ngonge attende di sapere cosa sarà del suo futuro, al momento la differenza tra domanda e offerta è ancora viva, ma si può colmare attraverso bonus, con percentuali sulla futura rivendita o simili. Quel che è chiaro, è che l'obiettivo di Italiano risulta rimane ben definito: migliorare la posizione in attacco e difendere il quarto posto in campionato.

I nomi che migliorano l'attacco di Italiano

Vincenzo Italiano dimostra di avere le idee ben chiare difendendo tutti i buoni risultati ottenuti in questo nuovo anno. I viola attendono i rinforzi dal mercato di gennaio: in primo luogo Faraoni, presentatosi molto bene contro l'Udinese. Si attende, inoltre, un esterno offensivo/seconda punta e qualora venisse confermata la cessione di Nzola, anche un centravanti: Bryan Gil del Tottenham, Ruben Vargas dell'Augsburg e Cyril Ngonge del Verona i tre nomi in voga.