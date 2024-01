Genoa, Gudmundsson piace a 3 big di Serie A: è asta per l'islandese

Tra le sorprese in questa prima parte di stagione del Genoa c'è sicuramente il talento islandese Albert Gudmundsson. Il giocatore classe 1997 ha sin qui collezionato 9 gol e confezionato due assist: numeri che gli sono valsi l'interesse di alcune big di Serie A, che per lui starebbero prendendo parte ad una vera e propria asta.

Genoa, per Gudmundsson servono 25 milioni

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Grifone avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'islandese: ovvero circa 25 milioni. Il centrocampista di ventisei anni è finito nel mirino non soltanto della Juventus, ma anche di Milan e Inter, che potrebbero sfidarsi questa estate per assicurarsi le prestazioni di una delle rivelazioni del nostro campionato.

La cifra richiesta dal Genoa non sembra particolarmente alta, ma la speranza del club rossoblu è che queste big di A diano vita ad una vera asta, che farebbe lievitare il costo. Secondo i bookie, inoltre, l'Inter sarebbe in corsa per l'islandese già per gennaio. In pole position sembra esserci Anthony Martial, in uscita dal Manchester United e in scadenza di contratto il prossimo giugno: il francese è stato già accostato nelle scorse settimane al club di Steven Zhang e potrebbe rappresentare un'ottima alternativa di qualità e low cost.

Ad occhio, la trattativa per Gudmundsson sembra più difficile, ma non impossibile. I nerazzurri sono vincolati dai paletti del Fair Play Finanziario ma, freschi vincitori della Supercoppa Italiana, potrebbero decidere di fare uno sforzo economico. Occhio anche a Denzel Dumfries: l'olandese è dato per partente in quanto la trattativa è in una fase di stallo, e una sua eventuale partenza potrebbe favorire l'arrivo di un nuovo innesto.