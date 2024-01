Lazio, per l'attacco si punta su Cambiaghi: pronta una nuova offerta all'Atalanta

Il club biancoceleste però in queste ultime ore starebbe pensando seriamente all'acquisto dell'esterno offensivo sinistro, Nicolò Cambiaghi, attualmente in forza all'Empoli, ma di proprietà dell'Atalanta, con il tecnico Maurizio Sarri, suo grande estimatore.

In questo calciomercato di gennaio, fino ad ora la Lazio è l'unica squadra insieme a Cagliari e Torino a non aver fatto acquisti.

Il tecnico Maurizio Sarri sarebbe felice di averlo in rosa, perchè lo apprezza molto fin dalla scorsa stagione quando aveva realizzato sette gol e due assist. Quest'anno le cose stanno andando meno bene (solo tre assist al momento), ma il profilo del classe 2000 andrebbe alla perfezione nei parametri societari per l'ingaggio.

L'unica difficoltà è il prezzo del cartellino, con la società orobica che chiede 15 milioni (ma disposta a trattare), mentre quella capitolina ne offre 8, senza dimenticare che l'Empoli del neo tecnico allenatore Davide Nicola, chiede un indennizzo per risolvere anticipatamente il prestito, considerato anche la posizione difficile di classifica in cui si trova. Da rumors di mercato, sembra che la Lazio nelle prossimi giorni rilancerà, mettendo sul piatto complessivamente 11 milioni. Il tempo è poco, ma l'affare si potrebbe concludere positivamente.

