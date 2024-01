Lecce: Ramadani squalificato, in attesa di rinforzi contro la Fiorentina toccherà a…

Il Lecce esce sconfitto dalla partita contro il Genoa e nel finale di match arriva anche il cartellino giallo che equivale a dire squalifica per Ramadani. Ecco chi giocherà al suo posto nella prossima sfida interna contro la Fiorentina. In attesa di rinforzi.

Il Lecce è uscito sconfitto in rimonta contro il Genoa, dopo aver assaporato per un bel pò la possibilità di uscire con un risultato positivo da Marassi. E nel finale di gara è anche arrivato il cartellino giallo nei confronti di Ramadani che sarà dunque squalificato essendo in diffida.

Blin tornerà titolare nel Lecce

Nella prossima gara casalinga che vedrà il Lecce opposto alla Fiorentina, al posto del sempre presente Ramadani giocherà Alexis Blin. Blin che nelle ultime gare era stato messo in disparte da D'Aversa e non considerato più un titolare, nella gara contro la Fiorentina si riprenderà il posto a centrocampo. In attesa che nelle ultime ore di calciomercato possa arrivare il rinforzo giusto e necessario proprio in questa zona nevralgica di campo. Centrocampo contro la squadra viola sarà composto proprio da Blin con Kaba e Oudin a completare il reparto, in grado di garantire sia fisicità che tecnica allo stesso tempo alla squadra di D'Aversa.