Cagliari, ecco quando tornerà il centrocampista ceduto in prestito

Il Cagliari nel calciomercato appena terminato ha rinforzato la squadra con gli innesti di un difensore come Mina e di un centrocampista come Gaetano. Da poco ha ceduto in prestito un centrocampista alla Dinamo Zagabria. Ecco quando tornerà il giocatore al Cagliari.

Il Cagliari dopo la sconfitta dolorosa subita contro la Lazio proverà a giocarsi al meglio il match salvezza contro l'Udinese da giocare nel prossimo turno di campionato. Ranieri potrebbe puntare sull'esperienza di Pavoletti in attacco e sulla vivacità di Gaetano a centrocampo.

Rog passa in prestito alla Dinamo Zagabria

Calciomercato da poco concluso, ma il Cagliari come riporta cagliarinews24 ha da poco ufficializzato il trasferimento di un centrocampista alla Dinamo Zagabria. Stiamo parlando di un grande protagonista del Cagliari, però molto sfortunato a livello di indfortuni. Si tratta di Marko Rog passto in prestito dal Cagliari alla Dinamo Zagabria. L'accordo ha una durata particolare rispetto ai prestiti standard: visto la durata diversa del campionato croato, il centrocampista farà rientro a Cagliari a gennaio 2025. Sicuramente è una perdita importante per il centrocampo sardo, anche se causa infortunio il giocatore non è stato schierabile praticamente mai quest'anno, ma la sua presenza nello spogliatoio era sicuramente importante. Gaetano all'esordio con la maglia del Cagliari ha comunque dimostrato di saper essere un degno sostituto.