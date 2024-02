Cagliari: contro l'Udinese Ranieri riparte da un veterano e da una sorpresa. Rog saluta

Il Cagliari giocherà il suo prossimo turno di campionato contro l'Udinese in uno scontro salvezza. L'Udinese a sorpresa ha sbancato Torino andando a vincere contro la Juventus e allungando sul Cagliari stesso. Ecco a chi si affiderà Ranieri per la ripartenza.

Il Cagliari di Claudio Ranieri per uscire dalla crisi ha bisogno di un risultato forte e quale partita migliore se non quella contro l'Udinese in trasferta per trovarlo. Nel prossimo turno di campionato sarà questo lo scontro diretto per la salvezza. Partita difficile, avvalorata dal momento opposto delle due formazioni. Cagliari che si ritrova con il morale a terra dopo la sconfitta contro la Lazio e Udinese invece che arriva dalla vittoria a dir poco a sorpresa contro la Juventus in trasferta.

Le scelte di Ranieri

Ranieri per ripartire e provare a fare uscire il Cagliari dalla crisi si affiderà molto probabilmente a un veterano in attacco. Come riporta cagliarinews24, Leonardo Pavoletti potrebbe partire titolare nella sfida contro l'Udinese. All'uomo dei "miracoli" verrà chiesto un nuovo sforzo ulteriore. L'altra certezza per la partita salvezza dovrebbe essere la sorpresa Gianluca Gaetano. Il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli dopo aver sfoggiato una prestazione super condita con il gol contro la Lazio, si prenderà di nuovo in mano le chiavi del centrocampo. Proprio dall'esperienza di Pavoletti e dalla tranquillità e genialità di Gaetano il Cagliari di Ranieri dovrebbe ripartire. Infine capitolo Rog momentaneamente chiuso, il centrocampista passa alla Dinamo Zagabria ufficialmente.