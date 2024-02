Calciomercato Genoa: il colpo sfumato a gennaio arriverà in estate, ecco il nome

Genoa che domani affronterà l'Atalanta in una partita che promette scintille. Prima però un ritorno al calciomercato, con un colpo che è sfumato nella sessione invernale, ma che si riproporrà con ogni probabilità in quella estiva. Ecco il nome e la trattativa.

Il Genoa sta cercando di preparare al meglio la difficile partita contro l'Atalanta. Sicuramente sarà una partita scoppiettante con due mister in panchina molto apprezzati. Da una parte l'esperto e eterno Gasperini del quale tutti conosciamo pregi e difetti, dall'altra Gilardino, in rampa di lancio e anche già molto richiesto.

Facinet Conte per il Genoa in estate

Non solo Atalanta, si torna a parlare di calciomercato, nonostante sia terminato da poco il periodo invernale. Come riporta SportMediaset, il Genoa ha visto sfumare proprio nella sessione invernale un colpo legato a un giovane calciatore. Ovviamente il tutto verrà rimandato al calciomercato estivo. Il Genoa aveva opzionato le prestazioni di Facinet Conte, giocatore in forza al Bastia. Il club rossoblù avrebbe già trovato l'accordo con i francesi per giugno quando il 18enne della Guinea potrebbe arrivare per una cifra attorno ai 3,5. Colpo di mercato che sembrava potersi chiudere nei giorni scorsi e che invece non si è concretizzato. Tutto rimandato all'estate prossima.